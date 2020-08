Paula, una de las mellizas de Jacky Bracamontes, desafía el mar y practica esquí acuático

Los seguidores de Martín y Jacky les dejaron varios comentarios, en los que aplaudían que animaran a sus hijas a hacer este tipo de actividades. “Ella viene con todooooo💖💖 como las demás nenas💖”, “Que bárbaros y Paulita bien atenta, que padre que les generen seguramente y hábito por el deporte”, “Que bueno q desde chiquitas no le tengan miedo al agua”, “Estas niñas son todo terreno”, fueron solo algunos de los mensajes que sus fans les dejaron debajo del video publicado por Martín.

En más de una ocasión, Jacky ha sido cuestionada sobre las actividades cargadas de adrenalina que sus hijas llevan a cabo al lado de su papá. En una entrevista virtual con Mujer in Time, la también actriz reveló que su marido no haría nada que pusiera en riesgo la vida de las niñas. “Su vida son sus hijas, ¿tú crees que pondría en riesgo la vida de sus hijas?”, respondió. “Si les pone a hacer algo es porque sabe que él está ahí y que cualquier cosa responde, no la va a poner algo que arriesgue su vida, nunca, sus hijas son su todo”, agregó.

La conductora agregó que el papá de sus hijas quiere hacer de ellas unas niñas decididas y con un gran carácter. “Lo que pasa es que quiere hacer a sus hijas sin miedo y aventadas, valientes y fuertes y yo estoy totalmente de acuerdo con eso”, explicó.