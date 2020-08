Karla Martínez sobre su salud: ‘Oficialmente le gané la batalla al coronavirus, soy negativa’

“Yo sigo esperando mis resultados, ya va para ocho días. Me encanta esta buena noticia por ti mi Karlita, por todos ustedes”, indicó Tacher, quien lleva dos semanas enfrentando la enfermedad. “La verdad, esto es una prueba para mi desesperación, mi ansiedad, mi paciencia. Sé que los tiempos de Dios son perfectos, ya vamos para ocho días. Ojalá que hoy o mañana me lo den y ya les estaré dando las buenas noticias”.

Karla Martínez compartió a mediados de julio que se había contagiado de COVID-19

Sus compañeros le desearon lo mejor tanto a él como a su esposa, Cristy Bernal, y todos confiaron en que sus exámenes saldrán con un resultado favorable para su salud. “Van a salir negativos, vas a ver que todo estará bien”, dijo Karla Martínez.

Otro que también pasó días sin saber los resultados de su prueba para saber si se había contagiado o no de COVID-19 fue Carlos Calderón, quien compartió con sus compañeros la anécdota de que le habían tardado más de 15 días en llegar los resultados, los cuales fueron negativos.

La lucha de Karla Martínez

A mediados de julio, la conductora de 44 años dio a conocer que había dado positivo a la enfermedad. Aunque estuvo en algunas emisiones de Despierta América desde su casa, Karla lucía cansada y un poco desanimada, pero eso sí, jamás perdió la fe de que pronto saldría adelante de esa situación. Poco a poco fue mejorando y a través de sus redes sociales mantuvo al tanto a sus seguidores sobre su condición.

De hecho, la semana pasada, cuando todavía estaba lidiando con los síntomas del COVID-19, Karla compartió en sus redes sociales un mensaje especial de agradecimiento para todos aquellos que habían estado pendientes de su salud. “Estas semanas han sido una gran bendición, porque me han permitido ver a Dios en tantas personas. He fortalecido mi cuerpo y mi espíritu. Y aunque todavía estoy librando esta batalla, no tengo duda de que todo pasará muy pronto. Jamás tuve miedo ni perdí la fe. Y eso me ha ayudado a seguir echándole todas las ganas a mi recuperación. Dentro de lo que me ha tocado vivir soy muy afortunada pues hay personas que la están pasando muy mal. A ellos envío mis oraciones. Y le pido a Dios que los proteja junto a sus familias”.