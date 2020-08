NACHO MENDOZA NOS CUENTA TODO SOBRE SU RELACIÓN ACTUAL Y EL NACIMIENTO DE SU PRIMERA HIJA

¿Cómo conociste a la madre de tu hija? Estaba buscando hacer una sesión de fotos acá en Venezuela y a alguien que pueda dirigir esas fotos. Un compañero me habló de ella y me dijo que era una persona que trabajaba en el medio, que tenía una academia de modelaje y que había sido Miss, presentadora, pero que también era productora y me dijo que le preguntaría a ella qué fotógrafo puede encontrar en Caracas. Entonces me pusieron en comunicación con ella, le pregunté sobre el fotógrafo y le dije que si ella tenía el conocimiento que estuviera ahí y desde ese momento comenzamos a compartir. Fueron como tres días de photoshooting donde me acompañó todos los días y obviamente ya al tercer día le estaba contando la historia de mi vida, ya le estaba diciendo todo sobre mi separación, ya le estaba contando todo lo que había pasado en esos meses. La gente no sabe que al final de mi relación intenté vivir dentro de la misma casa, después me mudé y estuve un tiempo donde en realidad no tenía residencia. Me quedaba en algunos hoteles de Miami con los que tenía intercambio. Estuve un tiempo en mi oficina también y pedía las duchas prestadas a alguno de mis amigos en Miami que pueden dar fe también de todo ese tiempo que yo estuve en soledad y justamente me separaba de mi anterior equipo. Fue una época bastante difícil porque yo estaba solo en Miami. Después, seguía hablando con ella y le pedí que me vistiera para unos premios que hacen aquí en Venezuela que se llaman premios ‘Pepsi’ y le pedí que me acompañara y se desató la locura. Todo el mundo empezó con el chisme a decir que ella, que yo, que tal… la gente no sabía en qué proceso se encontraba mi relación, simplemente especulaban que yo era el más “cara de tabla” del mundo, que yo salía con una persona y no me interesaba que me vieran. Así fue que la conocí, y cuando nos veíamos, charlábamos de nuestro día. Tuvimos la casualidad de coincidir en Colombia mientras ambos trabajábamos allá e iba a cenar con ella, me encontraba con ella y así poco a poco.

¿Has pensado en casarte una vez más? La verdad, no he pensado en eso todavía. No es una de mis prioridades ahorita, sé que ese es el sueño de toda mujer, supongo. Quiero vivir sin preocuparme del qué dirán, aprender de los errores del pasado y tratar de no repetirlos de nuevo. Aprovechar el tiempo que tengo para seguir siendo padre. No recuerdo mis tiempos de no haber sido padre porque lo soy desde los 21 años. Quiero seguir siendo la mejor pareja que pueda ser. Tratar de autoestudiarme, de autocriticarme, de moldear mi carácter, de ser una mejor versión de mí mismo, de tratar de enfocarme también en equilibrar el tiempo y enfocarme en mis negocios y en mi carrera. Quiero vivir y que ambos como pareja nos demostremos que toda esta lucha que hemos tenido y que toda esta fuerza de aguante que hemos tenido ha servido, porque créeme que no todo el mundo tiene la fortaleza espiritual para sobrevivir como pareja a una tormenta como esta que nos ha tocado pasar. Creo que si no hubiese un fuerte sentimiento o un vínculo importante, la gente hubiese logrado que nosotros decidiéramos terminar, a pesar de haber tenido a la niña. Realmente, consideramos que hemos sido valientes, que hemos estado parados firmes ante lo que sentimos y tenemos nuestra conciencia tranquila que es lo más importante, entendiendo que no le hicimos daño a nadie con esto. Obviamente en las relaciones hay un luto, no es fácil tampoco para mí ver inmediatamente a la mamá de mis hijos con una nueva pareja, ni ella verme a mí con otra pareja, es entendible, son muchos años de relación.

¿Tus hijos ya conocen a su hermanita? Mi hijo mayor fue como que no asimilaba esto, porque él ha visto nacer a todos sus hermanos y él es de un vientre distinto. Fue como una sorpresa, no lo asimilaba y se preguntaba: ¿cómo hago, cómo se cuida a una niña? Y se pone a pensar de manera natural cómo la cuida, que pasará cuando sea grande y los niños, muy emocionado. Miguelito, si fue como un sentimiento diferente porque ya va para 10 años y sabe que es una bendición, pero fue difícil para él. Por una parte la emoción y por otro lado el hecho de saber que su papá está haciendo otra familia. Tuve que tener esa conversación con él en particular y decirle: “mira, papi, mi amor por ti es irremplazable. Mi amor por ti es por ti, mi amor por Santiago es por Santiago y mi amor por Matías es por Matías. Nada, ni nadie va a modificar eso, tienes que contentarte porque tu hermanita es una bendición para nuestras vidas y va a ser la princesa de todos”. Esa noche me dijo: “bueno, papi, mañana te digo lo que siento”, es muy maduro Miguelito. En ese momento sentí que se contentó en un momento y se entristeció en otro, tenía ese choque de emociones. Al otro día me llamó y me dijo: “papi, ya puedo hablar y me siento contento. Mi mamá me explicó que tú estás para nosotros siempre”, al final todo ha sido muy bonito.