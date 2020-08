Así ha cambiado la vida de Rodner Figuera a un mes de casi sufrir un infarto

A Rodner Figueroa la vida le dio una segunda oportunidad, literalmente. Hace un mes, el presentador de televisión compartió con sus seguidores que estuvo a punto de sufrir un infarto al corazón , pero gracias a la atención oportuna, pudo prevenir el infarto y corregir sus hábitos alimenticios. En un video que compartió en sus redes sociales, el conductor de Al Rojo Vivo (Telemundo) habló de cómo fue descubrió que tenía una arteria tapada al 90% y de cómo esto ha venido a cambiar su estilo de vida.

©@rodnerfigueroa El presentador contó que hace un mes su vida estuvo en peligro

“Estuve a punto de que diera un infarto porque tenía bloqueada en un 90% la arteria coronaria derecha de mi corazón. Este video lo había compartido en mi página de Facebook como un llamado de alerta para que no descuidemos nuestra salud. Quiero compartir mi historia una vez más para que no te descuides porque sin salud no hay calidad de vida y las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en los estados unidos”, dice en un mensaje publicado junto al video en su cuenta de Instagram. “No te abandones y presta atención a las señales de alerta que te manda tu cuerpo”.