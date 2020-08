Khloé Kardashian ‘atrapa’ a su hija True jugando con su labial, ¡tienes que verlo!

Khloé Kardashian se llevó una gran sorpresa cuando descubrió a su hija jugando con sus cosméticos. La estrella de Keeping Up With The Kardashians reaccionó divertida a la ocurrencia de su hija y decidió grabarlo todo con su teléfono celular. La empresaria compartió los divertidos videos en su cuenta de Instagram, en los que aparece True Thompson jugando con un labial rojo. La niña parece no percatarse de la presencia de su mamá, mientras se contempla en el espejo y admira su creación.

©@khloekardashian Khloé Kardashian ‘atrapó’ a su hija jugando con su maquillaje

¡Las fotos de la pequeña con la carita pintada de rojo son de lo más adorables! Khloé acompañó la divertida publicación con las siguiente descripción: “💋Alguien se estaba sintiendo ella misma💋”. Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, al igual que de algunas integrantes del clan Kardashian-Jenner. Kris Jenner, la orgullosa abuela de la pequeña, comentó que True ya había manchado la silla: “¡Y ahí fue la silla!😍”. En tanto, Kim Kardashian escribió debajo del post; “¡OMG ella es la más tierna!”.

Loading the player...

En el video se escucha la voz de Khloé, quien se dirige a su hija y le pregunta: “¿Te ves bonita?”. Además del video, hay cuatro imágenes de la hija de Khloé y Tristan Thompson fascinada con el labial rojo de su mamá.