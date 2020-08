Migbelis Castellanos y los detalles de la historia de amor que tanto le dolió

Antes de convertirse en Nuestra Belleza Latina, Migbelis Castellanos era conocida por su reinado como Miss Venezuela en 2013. Su vida parecía ir por un rumbo fijo cuando en 2016 anunció su matrimonio con el beisbolista Francisco Cervelli, pero la alegría con la que contó sus planes de pasar por el altar pronto quedaron en el olvido. Hoy, la guapa venezolana habla sobre aquella única experiencia que ha tenido en el amor y reveló a las chicas lo que aprendió de ello.

©@milynette Migbelis Castellanos estuvo comprometida con el beisbolista Francisco Cervelli

“Fueron como cuatro años, y en el segundo año él me propuso matrimonio. Yo estaba 100% segura de casarme, él no tanto”, reveló en una entrevista virtual con Lourdes Stephen. “Siento que él estuvo muy presionado en el proponerme para que yo no me fuera, porque yo también ponía esa presión de que estaba ahí pero sin ver movimiento”, recordó.

Migbelis entendió con el tiempo que hubo algunos factores que influyeron para que su relación llegara al final sin pasar por el altar. “Hubo como una mentira. No puedo decir si él me fue infiel. Nunca lo dijo y yo tampoco tengo pruebas para decir que fue así. Pero había una mentira por ahí que tenía que ver con infidelidad y yo soy muy radical”, comentó.

©@milynette La joven de 25 años aún tenía planes pendientes en su carrera

Para ella fue bastante difícil, pues en sus 25 años de vida sólo ha tenido una relación amorosa como esa. Sin embargo, su carrera profesional aún tenía sorpresas, como su coronamiento en 2018 en el reality de Univision, Nuestra Belleza Latina.

Lo que aprendió de su experiencia

Migbelis Castellanos tiene un consejo para todas aquellas chicas que pasen por una situación similar. “¡Fue una presión que las mujeres no debemos de hacer!”, resaltó. Eso sí, comprendió de dónde venía esa presión que no tenía nada qué ver con su pareja.