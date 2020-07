Alejandro Fernández, al borde del llanto con sus fans, ¿qué pasó?

Pero no todo es negativo en estos días, pues está cerca de sus hijos. “Creo que todo el mundo pensamos que esto no iba a durar tanto tiempo. Lo he tomado con mucha calma, he disfrutado muchísimo a mi familia”.

La pandemia interrumpió la agenda de conciertos del hijo de Vicente Fernández, que consideraba “la más importante de su carrera”. Y para calmarse un poco ahora que es complicado salir a la calle, creó una rutina que lo ayuda a mantenerse sano. “Traté de aplicarme y empezar a llevar una rutina, como despertarme temprano, hacer ejercicio, comer bien, salirme a correr a la playa, meditar”, dijo.