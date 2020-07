Clarissa Molina recibió insultos por tener Coronavirus, la llamaban ‘la infectada’

“Pienso que es algo muy delicado y que no todo el mundo es muy fuerte para aguantar que la gente te diga: ‘¡Ay, la infectada’!”, explicó, pues fue uno de los comentarios que recibió mientras se recuperaba.

“Obviamente no le di mente. No me importa porque sé que no busqué el virus”, se sinceró sobre cómo esas palabras no le afectaron. “Tenemos que ser sensibles. No tenemos que estar juzgando. Nadie quiere salir a que se le pegue el virus”, agregó.

©@clarissamolina La dominicana pidió a la gente que fuera más sensible con quienes resultan infectados

Aunque hoy se siente mucho mejor, la dominicana aún está a la espera de otra prueba para asegurarse de que el virus salió de su sistema. Pero su ánimo está mas arriba, tanto que desde esta semana volvió a ser parte del show de entretenimiento de Univision, pero transmitiendo desde su hogar.

Una verdadera lección para Clarissa Molina

En una situación en la que la salud se ve comprometida, a la mayoría le gustaría estar acompañado y con alguien que esté al pendiente y apapachando en los peores días. En el caso de Clarissa Molina no fue así, pues la modelo tuvo que enfrentarse a esta enfermedad prácticamente sola.