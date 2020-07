Héctor Sandarti revela si volvería a Telemundo luego de su salida de ‘Un Nuevo Día’

Es una nueva etapa para Héctor Sandarti, en la que se siente muy contento luego del estreno de su nuevo programa en México, Minuto Para Ganar VIP. Aunque hoy se encuentra estable y de vuelta a la TV, un par de meses atrás se enfrentaba a la triste noticia de que no sería más parte de Un Nuevo Día , el show matutino de Telemundo. Y aunque salió sin planearlo, el presentador guatemalteco siempre ha dicho que no guarda rencor a su antigua empresa pero, ¿volvería a trabajar ahí.

©@hectorsandarti Héctor Sandarti regresó a las pantallas de la televisión mexicana con un programa de concursos

Héctor respondió a la pregunta hecha en las redes sociales por sus fans. “Por supuesto que sí, lo dije la primera vez y lo vuelvo a repetir, yo de Telemundo me fui extremadamente agradecido, me la pasé muy bien, me trataron muy bien, así que si en el futuro se da la posibilidad de que trabaje en Telemundo pues lo estudiaríamos y lo tomaríamos en cuenta porque me la pasé muy bien y amé Miami”, dijo sin molestia y dejando abierta la puerta para futuros proyectos.

Una nueva vida en México

Héctor Sandarti se mudó de Miami a México para iniciar este proyecto. Además de ser un país que conoce bastante bien y en donde trabajó desde hace tiempo, el presentador llega con un motivo más: su familia. Ahí es en donde viven su esposa Paulina Segura y su hija Juliana, y qué mejor lugar para estar que cerca de los seres amados.

©@hectorsandarti Héctor Sandarti regresó a la televisora en la que trabajó durante tanto tiempo

Sin embargo, hay público que extraña su carisma en la televisión, pues este nuevo show no está disponible en todas partes del mundo. “Es un tema que a mi me duele mucho porque me encantaría poder compartir con la mayor parte de la gente lo que hago pero en este caso no se puede porque es un tema de licencia”, dijo para aquellos que le aseguraron que quieren volver a verlo en la televisión.