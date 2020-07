Amber Heard al borde del llanto en el último juicio con Johnny Depp

Amber Heard y Johnny Depp volvieron a verse. Esta vez en el tribunal para la última sesión -al menos de este caso- de la demanda que el actor puso contra el tabloide británico, The Sun, que lo acusa de ser un hombre violento. Su exesposa tomó parte en el pleito legal como testigo que apoya la información del medio de comunicación. Para ella, encontrarse en la Corte en tiempos de pandemia y destapar los detalles de su vida personal no fue cualquier cosa. Con una lucha interna para contener el llanto, la actriz se dirigió a quienes estaban presentes frente a las escaleras de la entrada del tribunal, en donde explicó los motivos que la condujeron hasta ese momento.

©GettyImages Amber Heard casi rompe en llanto tras el juicio en el que tuvo que ver a su exesposo, Johnny Depp

“Ha sido muy doloroso contar la ruptura, que mis motivos y mi verdad fueran cuestionados, y los detalles más traumáticos de mi vida con Johnny fueran compartidos en la corte y difundidos en todo el mundo. Me reafirmo en mi testimonio y ahora pongo mi fe en la justicia británica”, expresó junto a su equipo legal.

Con un look negro en su totalidad, el cabello suelto dejando ver sus rizos rubios y y una mirada solemne, Amber abría su corazón. A su lado también se encontraba su hermana Whitney, y horas después hizo público su comunicado, esta vez en las redes sociales acompañado de una fotografía a las a fueras de la Corte en el Reino Unido.

Johnny Depp responde

Sin pronunciar palabra, Johnny Depp envió su respuesta por medio de sus abogados para él poder salir del edificio entre los gritos de sus fans, a quienes saludó de manera cordial a su llegada. La defensa del actor calificó a Amber como “un testigo realmente poco creíble” y “una mentirosa compulsiva”. Sin embargo es tarea de la justicia dar un fallo que podría publicarse en septiembre.

©GettyImages Johnny Depp saludó a los presentes a su llegada al tribunal, pero no dirigió palabra alguna a s salida

El protagonista de Pirates of the Caribean demandó a editorial propietaria de The Sun, News Group Newspapers (NGN) y a su director ejecutivo, Dan Wootton por la publicación que hicieron en 2018 señalándolo como “un monstruo violento”, además de evidenciar un maltrato a las mujeres. Fue ahí en donde se detalló que golpeó a su entonces esposa, Amber Heard, de 34 años.

Aunque este juicio llega a su final, Johnny y Amber volverán a verse en el tribunal. Se tiene previsto que en enero próximo inicie la batalla legal de Depp contra Heard por difamación. En 2018 la actriz redactó un artículo para The Washington Post en el que aseguraba ser víctima de violencia doméstica. En este nuevo episodio, las versiones contradictorias de ambos volverán a estar sobre la mesa y, quizá, se ventilen nuevos detalles de su relación.