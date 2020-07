Raúl de Molina sigue preocupado por Clarissa Molina y quiere que se haga otra prueba de COVID-19

Clarissa Molina se siente mucho mejor luego de tres semanas de que confirmara al mundo entero que se había contagiado de COVID-19. Sin embargo, aún no está dada de alta y faltan algunos detalles, como una prueba más, para estar segura de no tener el virus en su sistema. Pero su amigo Raúl de Molina aún está preocupado por ella y ya quiere verla libre y sin problemas de salud.

©Custom Raúl de Molina se preocupó bastante cuando Clarissa Molina anunció que había dado positivo a Coronavirus

“Quería preguntarte, si ya te sienes bien, ¿por qué no vas mañana en la mañana a hacerte la prueba? Así te la dan al otro día y ya sabes si ya se te quitó o no. Si no, todavía tienes para el lunes volvértela a hacer”, le sugirió a la ex Nuestra Belleza Latina.

Pero Clarissa esta tomando las cosas con clama y sigue paso a paso el camino hacia su propia cura. Clarissa aseguró que haría la prueba a más tardar este fin de semana. “Me quedaron de llamar para confirmarme la cita. Es lo único que estoy esperando para hacérmela”, explicó ella.

Pero Raúl quiere resultados inmediatos y le dijo que después podrían hablar por teléfono para que él le indicara un lugar cerca de su casa, en donde desde temprano hacen pruebas y dan el resultado en 24 horas. Clarissa aceptó, pero no dio más detalles sobre este lugar en el que podrían decirle si ya está libre del virus o no.

Clarissa Molina, casi al 100%

“Mis amores, estoy 95% recuperada. El domingo me comencé a sentir con mucha más energía. Hoy estoy mucho mejor. Le mando un fuerte abrazo a todo el que esté pasando por todo esto, buena actitud, estaré orando gracias de corazón”, reveló en un video en Instagram.