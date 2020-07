Jencarlos Canela y la razón por la que está ‘separado’ de su novia

Jencarlos Canela vive una relación a distancia. Como a muchas otras parejas, el actor se tuvo que enfrentar a una nueva normalidad que le impide estar cerca de Danna Hernández, la mujer que ama y con quien tiene una relación de más de un año. Y es que él se encuentra en Estados Unidos mientras que la ex reina de belleza pasa estos meses complicados junto a su familia en Puerto Rico.

©@jencarlosmusic Jencarlos Canela y Danna Hernández llevan más de un año saliendo

“Por ahora estamos separados. En estos momentos Danna está en Puerto Rico con su familia. Yo estoy aquí en Miami, con la mía”, contó al programa mexicano Todo para la Mujer. Según explicó el actor, ambos decidieron estar cerca de sus familiares en estos momentos tan complicados que se viven en el mundo a causa del Coronavirus.

Es así como Jencarlos puede ver más seguido a su hijo Nickolas, fruto de su relación con Gaby Espino. Además, se lleva de maravilla con Oriana, la hermana de su hijo, a quien considera una hija propia, pues convive con ella desde que era pequeña. Oriana, fruto de la relación entre Gaby y Cristóbal Lander, lo llama papá y celebra cada uno de sus momentos especiales con él, como su reciente cumpleaños.

“Desde que llegué no me he separado de ellos ni un solo segundo”, expresó Canela sobre cómo ha estado cerca de su otra familia en Miami. Pero, aunque ambos estén pasando tiempo lejos, no es sinónimo de que las cosas vayan mal en su relación.

A distancia, pero con mucho amor

“Durante nuestro tiempo en Los Ángeles, obviamente, estuvimos juntos. Pero ella está aprovechando para compartir con su familia, que los extrañaba a full. Y yo también extrañaba a mi familia muchísimo y no podía estar lejos de ellos”, explicó sobre cómo es que acordaron no pasar juntos la pandemia.