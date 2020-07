Michelle Galván comparte las complicaciones de su recuperación tras convertirse en madre

A unos días de haberse convertido en madre, Michelle Galván compartió con sus seguidores en las redes sociales como está llevando el posparto, etapa que representa todo un desafío para las mujeres que recién han dado a luz. Justo hace una semana, el pasado 22 de julio, la periodista de Primer Impacto (Univision) se convirtió en mamá de la pequeña Megan , y aunque está feliz por esta nueva aventura al lado de su esposo, Fernando Guajardo, Michelle también confesó que no ha sido tan sencillo como ella imaginaba que sería este proceso.

©@michellegalvantv Michelle ya está en casa con su bebé y su esposo, adaptándose a su nueva vida como madre

En unos videos publicados en Instagram stories, la periodista habló de los retos a los que se ha enfrentado en su recuperación, luego de ser mamá. Michelle reveló que le ha costado un poco de trabajo más del que ella pensaba que eso le llevaría. “¿Y la recuperación? Ahí vamos poco a poco, paciencia, fluyendo, soltando al mismo tiempo”, dijo. “Si he tenido algunas complicaciones en mi recuperación que no ha sido tan pronta como yo me imaginaba, pero bueno ahí vamos muy contenta”, expresó la nueva mamá.

A pesar de esto, Michelle está disfrutando al máximo esta nueva etapa en su vida junto con su pequeña hija y su marido. Además, cuenta con la ayuda de su mamá y de su abuelita, quienes viajaron desde Monterrey, Nuevo León, en México, para estar a su lado en los primeros días de vida de la bebé y ayudarla en todo lo posible.