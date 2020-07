Adamari López y sus recomendaciones para ir de vacaciones a la playa en familia

Aunque hubo lágrimas y momentos en los que parecía que no podían más, la puertorriqueña y el español lograron llegar a su meta bastante contentos, con lo que motivaron a sus fans a seguir sus pasos. “Pensabas que no podías lograrlo y te ponías con miedo, o te asustaste... pero después de eso lograste muchísimo más, te enfrentaste a tu miedo y pudiste sobrepasarlo, eso me sorprendió y me encanta que hagamos este tipo de cosas juntos”, dijo Adamari orgullosa por ver el logro de Toni Costa.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.