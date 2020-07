Ana Patricia Gámez recuerda a su padre con un altar a un mes de su partida

“Mi amado padre tu partida me deja un gran vacío en mi corazón que intentare llenar al recordar todas las hermosas experiencias que tuve a tu lado, gracias por la niñez que me regalaste y porque compartí contigo momentos maravillosos también de grande. Eres mi gran guerrero que por 5 años lucho contra el cáncer y como un fuerte roble no te querías dejar vencer, pero Dios así lo decidió y sé que hoy estás a su lado, moriste en paz y ya no sufres más. Te amaré y te extrañaré por siempre, gracias por enseñarme desde chiquita a creer en mí misma, eso mismo le enseñaré yo a mis hijos y siempre tendrán el recuerdo de su gran abuelo que los consentía y jugaba tanto con ellos cada que estabas de visita en Miami. Desde el cielo cuídanos siempre”.

