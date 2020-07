Emocionada, Clarissa Molina comparte que ya está casi recuperada del coronavirus

A un par de semanas de haber dado positivo a coronavirus , Clarissa Molina ya está casi recuperada. La enfermedad, que la mantuvo en cama por varios días, está poco a poco desapareciendo de su sistema, así como los síntomas y ya luce un mejor semblante. De hecho, la modelo de 28 años reapareció en El Gordo y la Flaca (Univision) y se dejó ver tan sonriente como antes e incluso tuvo ánimo para arreglarse y lucir tan despampanante como siempre. En sus redes sociales compartió un video en el que detalló como se sentía e indicó que está casi recuperada.

©@clarissamolina Hace un par de semanas, Clarissa Molina compartió que dio positivo a una prueba casera de COVID-19 y después se realizó una más que lo confirmó

En el video que publicó en su cuenta de Instagram, Clarissa se dejó ver peinada y maquillada, luciendo espectacular con un jumpsuit a rayas con un gran moño al centro. “Mis amores, estoy 95% recuperada. El domingo me comencé a sentir con mucha más energía. Hoy estoy mucho mejor. Le mando un fuerte abrazo a todo el que esté pasando por todo esto, buena actitud, estaré orando gracias de corazón”.

La presentadora de El Gordo y la Flaca acompañó su video con un emotivo mensaje en el que expresó su entusiasmo por poco a poco ir recuperando su salud: “¡Hoy me maquillé y peiné! Me encuentro mucho mejor gracias a Dios. En momentos como estos uno se da cuenta de muchas cosas; de lo que realmente importa, quienes son la gente que te quiere de verdad y a valorar cada momento que te regala la vida. Agradecida con Dios por todo, porque todo lo que me pasa es con un gran propósito (cómo me ha pasado todo en la vida) y siempre termina siendo para mejor! ✨🙏🏼🙌🏼 ¡Pa’ lante mi gente! ¡ÁNIMO! PD: Hice un mini pasarela para no perder la costumbre jeje”.