Karla Martínez vence el COVID-19 y afirma que donará su plasma

“Lo que menos quiero es que se preocupen. Todos estamos muy bien y creo que dentro de todo lo que me ha tocado vivir he sido muy bendecida, muy afortunada porque hay gente que la está pasando peor que yo. Creo que Dios me escogió, escogió este cuerpo fuerte, sano, de una mujer joven por alguna razón”, dijo convencida.

Feliz por todos los mensajes que recibió durante este tiempo, agradeció al público que día a día estuvo al pendiente de ella, de su esposo y sus hijas. “He contado con el cariño de tanta gente, las cosas que nos pasan en la vida nos reafirman las bendiciones que tenemos y la gente con la que contamos”, expresó.