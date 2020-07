Alicia Machado responde a las críticas por su edad: ‘Sí, yo soy una señora ya de 42 años’

Alicia comentó que ella se sentía como una mujer plena a sus más de 40 años y que disfrutaba plenamente de algunos placeres. “Yo por lo menos me siento muy orgullosa de cómo me veo a mi edad. Me gusta la fiesta, me gusta comer, me gusta el drink, me gusta el vino, la champaña, el tequila y me voy a tomar unos tequilas en honor a todos aquellos que consideran que ya mi vida está acabada porque estoy vieja”.

La empresaria agregó a su contundente respuesta una pequeña anécdota que vivió con el fallecido Walter Mercado, con quien tuvo una amistad. La modelo compartió que el fallecido astrólogo le auguró un futuro prometedor cuando cumpliera 45 años. “En privado, me dijo muchas cosas y yo sí creo en todo eso. Él me dijo a mí que cuando yo cumpliera 45 años, todavía me faltan tres años, me dijo que mi vida iba a cambiar que iban a venir para mí unos éxitos maravillosos porque me he preparado muchísimo”.