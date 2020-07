Kanye West, hospitalizado tras disculparse públicamente con Kim Kardashian

“Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene desorden bipolar. Cualquiera que tenga esto o que tenga un ser querido en su vida con esto, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es entenderlo. Nunca he hablado públicamente de cómo esto nos ha afectado en casa, porque soy muy protectora con nuestros hijos y el derecho de Kanye a la privacidad en lo que respecta a su salud. Pero el día de hoy, siento que debo hablar de ello porque hay un gran estigma y una idea equivocada sobre la salud mental”, escribió la también hermana de Kylie y Kendall Jenner.

“Vivir con el desorden bipolar no disminuye o invalida sus sueños y sus ideas creativas, no importa cuán grandes o imposibles de conseguir puedan parecer para algunos. Eso es parte de su genialidad y así como lo hemos atestiguado todos, muchos de sus grandes sueños se han hecho realidad”, agregó para después pedir al público empatía para solucionar este problema en familia. Para mantener el asunto de manera privada, no se televisará en el reality Keeping up with the Kardashians, que hizo famosa a la familia.