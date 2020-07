Chiquis Rivera da negativo en test de Coronavirus, ¿cómo se siente?

Chiquis Rivera se encuentra más tranquila dos semanas después de haber anunciado a sus fans que ella y su esposo, Lorenzo Méndez, habían dado positivo a Coronavirus. La cantante de nombre real Janney Marín se sometió a una nueva prueba en la que los resultados son favorables, pues resultó negativa a COVID-19 y tiene anticuerpos.

“Estoy positiva de anticuerpos y negativa de COVID-19”, afirmó la hija de Jenni Rivera en un video publicado en sus redes sociales. Sin embargo, afirmó que se someterá a una más, pues necesita ambas con resultado negativo para reintegrarse a su trabajo por completo.

©@lorenzomendez7 Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez dieron positivo a la prueba de Coronavirus a principios de mes

En su video, Chiquis contó cómo fue su experiencia con esta enfermedad, que detalló es muy diferente en cada persona. “Hubo unos días en donde me sentía muy mal. Algo que no le deseo a nadie. Sentirse confundida, que no vas a volver a ser normal”, contó.

©@chiquis Chiquis se siente mucho mejor y poco a poco retoma su vida habitual

La cantante recomendó a sus seguidores no bajar la guardia pues es algo que le puede pasar a cualquier persona.“Es algo que es inevitable, esto te puede dar en cualquier lugar y hay que tener cuidado. La lengua castiga, mi gente, hay que tener cuidado con eso, yo sé que esto trae pánico y es normal, pero tengan compasión porque uno nunca sabe cuándo te puede dar”, explicó y recordó a todos seguir usando gel antibacterial, mascarilla y lavarse las manos constantemente.