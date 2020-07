Michelle Galván y su bebé fueron recibidas con mucho amor entre globos, regalos y flores

Loading the player...

Hace un par de días, Michelle compartió en su cuenta de Instagram la primera fotografía de su hijita y reveló el significado de su nombre, el cual fue una de las tantas opciones que sus miles de fanáticos le sugirieron cuando ella y su esposo estaban en la búsqueda de un nombre especial para su hija.

©@michellegalvantv Michelle y su esposo presentaron a su hija con esta fotografía

“MEGAN eres sin duda todo lo que significa tu nombre ‘enviada por Dios, fuerte y capaz’ gracias por elegirnos como tus papás, te amamos mucho. El que dude de Dios y sus milagros, vea esta foto porque ‘aquel que cree todo le es posible’, más agradecida no me he sentido nunca”, comentó la periodista junto a la emotiva imagen en la que aparece junto a su hija y su marido.