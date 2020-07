Jacky Bracamontes, feliz de volver a ‘La Voz’: ‘Tenemos que agradecer que al fin podemos retomar este proyecto’

Además de ese reto profesional, Jacky enfrentará uno más, con el cual seguramente se identifican miles de mujeres: los tacones. Jacky reveló que anduvo con calzado cómodo y casi siempre descalza durante la cuarentena, y ahora volver a los zapatos altos, no será nada fácil “Sin maquillaje y sin peinado, mi piel y pelo han descansado. Pero hay algo que no estoy tan feliz, los tacones. Ya me compré una crema que dicen que es buenísima, que te duerme un poquito el pie para que no te lastime”.

Y hablando sobre las cuestiones estéticas, destacó que no volvería a recurrir al bisturí. “Ya no quiero pasar por el quirófano yo le dije al doctor ‘más le vale que me deje bien, porque no me quiero volver a meter a un quirófano por gusto’. La verdad es que es algo que tenía que hacer después de cuatro embarazos, dos dobles de ellos, era justo y necesario. Pero de verdad, es que tengo cinco hijas y cualquier cirugía es un riesgo y no estoy dispuesta a pasar por un riesgo así nuevamente”.