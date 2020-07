Demi Lovato y los detalles de su anillo de compromiso valuado en más de 250 millones de dólares

Los fans de Demi celebraron la noticia con mucha emoción, pero notaron que la joya se parece mucho a una que ya habían visto en el dedo de la cantante. En 2017, Lovato lanzó el tema Tell Me You Love Me, acompañado de un video clip en el que le proponen matrimonio. El anillo de compromiso es bastante parecido al que hoy es su promesa de amor más grande con Max. Incluso hay quienes piensan que se trata del mismo.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.