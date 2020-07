Raúl de Molina lamenta no poder viajar este verano al lugar de sus sueños

Incluso, hace cuatro años Raúl de Molina tuvo la oportunidad de comprar una propiedad en esas islas, pero se contuvo, pues había cosas más importantes entre manos, como la educación de su hija Mía y su nuevo hogar en un lugar exclusivo en Miami. “Lo que hice fue mudarme de Key Biscayne a Brickell y no comprarme la casa en Hawái. Ya no tengo dinero para comprármelo, mi hija está en la universidad ahora y con lo que gasta no sé lo que voy a hacer, no me puedo retirar”, señaló.

©@rauldemolina La hija de Raúl tiene 20 años y cursa sus estudios en una universidad en la capital de Estados Unidos

La jovencita de 20 años estudia en una de las universidades más prestigiosas de Washington, D.C., pero debido a la pandemia, regresó a Miami con sus padres. Mía continúa con sus estudios a distancia y en cuanto la situación mejore, volverá a la universidad en la capital del país. Mientras llega ese día, Raúl y su esposa disfrutan como nunca de la compañía de su única hija.