Clarissa Molina confía en que su próxima prueba del COVID-19 resulte negativa

Clarissa Molina se mantiene positiva y siguiendo las instrucciones de sus médicos para superar el COVID-19 , y parece que pronto podría haber buenas noticias. La modelo de 28 años fue entrevistada por Raúl de Molina , de El Gordo y la Flaca (Univision), y habló de su estado de salud. La joven comentó que los síntomas han disminuido y que la próxima semana se realizará una nueva prueba para detectar el coronavirus , y que tanto ella como su doctora, esperan que esta resulte negativa. De ser así, eso indicaría que Clarissa ha librado la enfermedad y que su cuerpo está libre del SARS-Cov-2, el virus que detona el padecimiento.

©Custom Raúl de Molina se ha preocupado por la salud de su colega

“Mi doctora me ha dicho que me haga la prueba en la última semana de julio, que ya hayan pasado los 22 días, para ver que el virus no esté dentro de mi cuerpo. Vamos a ver cuál es el resultado la próxima semana”, dijo Clarissa, quien realizó el enlace en vivo con Raúl desde su recámara, pues asegura que todo el tiempo se siente muy cansada, a consecuencia del virus.

“Me la he pasado aquí en camita descansando, siguiendo las recomendaciones de mis doctores he recuperado un poco la energía esta semana poco a poco. Creo que ya estoy en la etapa donde te vienen y te van los síntomas, pero estoy mucho mejor ‘Rauli’”, dijo la reina de belleza, cuando el conductor del programa le preguntó sobre su estado de salud.

©@clarissamolina Clarissa Molina anunció hace un par de semanas que había dado positivo a un test de COVID-19

La dominicana también detalló que sus síntomas han disminuido, pero el cansancio no para. “Yo tenía mucho tiempo que no dormía como estoy durmiendo ahora. Te da un cansancio que no te quieres ni parar de la cama. Anoche quería dormir, pero no pude dormir hasta la madrigada”, compartió. “Son muchos síntomas al mismo tiempo, te da dolor de cabeza viene y va y obviamente lo del olfato y es uno de los que me dio la semana pasada. Esta mañana amanecí un poquito congestionada. Son síntomas que no son tan graves como la fiebre, problemas respiratorios que te atacan a los pulmones. Gracias a Dios he sido bendecida por eso”.