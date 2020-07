Amelia Vega anuncia que está embarazada por cuarta vez de la forma más tierna

Como era de esperarse, varios amigos y colegas del medio le han hecho llegar a la sobrina de Juan Luis Guerra sus felicitaciones. Sus compatriotas, Clarissa Molina , Francisca Lachapel y Lourdes Stephen expresaron su alegría y buenos deseos por la llegada del bebé.

Aunque hoy parece vivir su etapa más plena como madre, años atrás la maternidad para Amelia no parecía llegar a su vida.

“Empezó siendo muy difícil, no podía concebir, no tenía ninguna prisa en ser madre realmente, pero cuando no pasaba me fue inquietando la situación al punto que fueron momentos muy duros. Lo único que me ayudaba a seguir adelante era el consuelo que Dios me daba a través de sus promesas, palabras que llenaban de paz y esperanza”, contó Vega en entrevista para nuestra revista hermana ¡HOLA! República Dominicana.

©Custom

Acudió al médico a pesar de haber pasado por distintos exámenes, hasta que el doctor le propuso una cirugía en la que descubrió que Amelia tenía endometriosis tipo 4, motivo que le impedía quedar embarazada.

Tras un breve noviazgo, Amelia y Al se juraron amor eterno en diciembre del 2011 en una ceremonia íntima que se llevó a cabo en República Dominicana.

