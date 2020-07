Chiquis Rivera sin planes de ser mamá, a pesar de su reconciliación con Lorenzo Méndez

Hace unas semanas, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez pusieron fin a su separación y se reconciliaron , sin embargo, esto no significa que en breve la pareja tenga entre sus manos la idea de agrandar la familia. La propia Janney Marín –nombre real de Chiquis—contó a sus fans que los planes de tener hijos quedan descartados, y no porque no esté en sus deseos, sino por la pandemia del COVID-19 , ya que la intérprete de Jolene considera que no es oportuno traer un bebé al mundo en estos momentos. Los fans de la cantante se habían ilusionado con la idea de verla pronto con una pancita, pues ella misma contó hace semanas que había decidido congelar sus óvulos , pero al parecer, el anhelo de ser mamá tendrá que esperar.

©@lorenzomendez7 La pareja, que recién cumplió su primer año de casados, esperará un poco más

A través de sus redes sociales, en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, Chiquis contestó al cuestionamiento que le han estado haciendo desde hace meses: “¿Y cuándo un bebé?”. La cantante de 35 años respondió: “Hasta ahorita, en este momento, no hay planes para tener bebés, especialmente en esta pandemia en estos momentos tan raros que estamos viviendo, pero será lo que quiera Dios al final del día”, dijo la hija mayor de Jenni Rivera. “¡La tarea sí es muy importante!”, concluyó.