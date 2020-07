Alejandro Sanz se une al dolor de su exesposa, la modelo Jaydy Michel, tras perder a su padre

View this post on Instagram

Hoy he despedido al hombre que marcó mi vida. Mi padre ha partido rodeado de su familia, de amor, de palabras de agradecimiento y caricias... una vida llena de aventuras, de alegría, de energía, de música, boleros, de chistes y bromas que tanto lo caracterizaban... hace unos días, ya enfermo, me contaba que soñó llegar en una nube a una cena donde estaban todos sus familiares que ya han partido: mis abuelos, algunos tíos, primos, amigos suyos y hasta vio al cantante Marco Antonio Muñiz que tanto le gustaba escuchar... estoy segura que ya estás ahí con todos ellos disfrutando de una fiesta en tu honor... me quedo triste porque te voy a extrañar pero feliz de haberte podido acompañar y haberte tenido todos estos años en mi vida papá... él llevaba años con dos diferentes tipos de cáncer, y luchó siempre para salir adelante, no tenía miedo a morir, siempre decía que estaba en paz y tranquilo para poderse marchar en cuanto Dios lo mandara llamar, hoy te llamó y acudiste a su lado, descansa en Paz papá. Te llevaré en mi corazón por siempre y cada chiste que escuche o que yo cuente estaré pensando en ti... #TeAmoPapá #OctavioMichelPeiro