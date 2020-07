Demi Lovato anuncia su compromiso con Max Ehrich: ‘Supe que te amaba desde que te conocí’

¡Al fin Demi Lovato encontró al amor de su vida! El miércoles por la noche, la cantante anunció en sus redes sociales que se había comprometido con el actor Max Ehrich. La intérprete de Sorry Not Sorry le dio el ‘sí, acepto’ a su novio en un romántico escenario: en las playas de Malibu, California, de acuerdo con PEOPLE. En su cuenta de Instagram –donde tiene más de 88.5 millones de seguidores—la artista publicó una serie de fotografías en las que se mostraba con su novio en el momento más feliz de sus vidas. Además de esto, Demi presumió el espectacular anillo de diamantes que le entregó su pareja, el cual fue diseñado por el joyero de celebridades, Peter Marco.

©@ddlovato Max le pidió matrimonio a Demi Lovato en las playas de Malibu, California

El mensaje de Demi dice lo siguiente: “Cuando era una niña pequeña, mi padre biológico siempre me llamó ‘su pequeña pareja’ –algo que quizá sonará extraño sin su acento sureño de vaquero. Para mí, hacía sentido de la forma más perfecta. Y el día de hoy me hace sentido otra vez, porque hoy seré oficialmente la pareja de alguien”. “Supe que te amaba desde el momento en el que te conocí”, asegura la cantante.

“Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú también lo sentiste. Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres) y todo eso. Nunca me presionas para que sea otra cosa, que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Me siento honrada de aceptar tu mano en matrimonio. Te amo más de lo que estas palabras podrían expresar, pero estoy emocionada por comenzar una familia y una vida contigo. Te amo por siempre, mi bebé. Mi compañero. ¡Aquí está nuestro futuro!”, concluye la actriz su romántico post.