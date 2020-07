Danna Paola confiesa que tiene galán y no es Sebastián Yatra

“Yo estoy saliendo con una persona y... a ver, no es Sebastián”, dijo finalmente para aclarar esos rumores. “Soy súper reservada con mis relaciones personales. Es algo súper privado, es algo que me queda para mí, es súper valioso. Respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que hace sus relaciones públicas”, explicó con tono firme.

El triángulo amoroso con Sebastián Yatra

En marzo pasado, Tini Stoessel y Sebastián Yatra sorprendieron con un comunicado en el que informaban al mundo que su relación había llegado a su final. La pareja tomó caminos separados sin mencionar el motivo porque el que su noviazgo de un año no seguiría más. Pero un comentario en un live que hizo Danna Paola días atrás encendió la llama entre los fans de la pareja.

©@dannapaola En varias ocasiones Danna Paola aseguró que sólo existía una relación laboral y amistosa con Sebastián Yatra

“Que si me fui con Maluma, no. Que si me fui con Yatra... con Yatra sí me fui”, dijo ella cambiando un poco la letra de su tema Mala Fama. Por su parte, Sebastián Yatra rompió el silencio hace unos días. “Mi corazón está bien, terminé con Martina ya hace casi dos meses, obvio no fue un momento fácil y no lo ha sido, dijo tranquilo a Chiquinquirá Delgado en su papel como invitado al conocido programa de Univision, El Break de las 7, en donde aseguró que se lleva bien con su ex.