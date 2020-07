Lili Estefan revela que firmó el divorcio en enero: ‘No tuvimos chance de salvar la familia’

Para Lili Estefan , su divorcio ha sido uno de los capítulos más difíciles de superar en su vida. Poco a poco, con la ayuda de sus seres queridos, la carismática presentadora de El Gordo y la Flaca ha salido adelante y parece haber dado la vuelta a la página. En El Break de las 7 con Chiquinquirá Delgado , Lili habló como nunca de su separación y confirmó que puso fin a su matrimonio con Lorenzo Luaces, en enero de 2020. La presentadora detalló a ‘Chiqui’ el contexto tan caótico en el que recibió la noticia, además de revelar cómo lidió con los duros momentos que vinieron después de dar a conocer la situación por la que estaba pasando.

©@liliestefan Lili Estefan volvió a la soltería, pues en enero pasado firmó su divorcio

“Ustedes tiene el COVID-19 yo tengo el COVID-17 y se lo digo todo el tiempo a mi gente ‘a mí se me paralizó el mundo en el 2017, a ustedes se les paralizó en el 2019’”, comentó la presentadora, refiriéndose al año en el que se enteró de la infidelidad de su entonces esposo. “A mí la vida me cambió septiembre 11 del 2017 saliendo del huracán Irma, me entero de lo que está pasando y de ahí para allá, o sea no tuvimos chance de salvar la familia, el matrimonio, no se pudo”.

Curiosamente, la pandemia ha traído para Lili grandes enseñanzas y sobre todo paz en su corazón para curar las heridas que le han quedado a lo largo de los últimos tres años. “Lo más grande que me ha pasado en esta pandemia, y que nunca pensé que me iba a pasar, es que por fin encontré paz“, afirmó. “Sabes esa paz que encuentras en que no me quieren llevar a una fiesta, no me quieren buscar un novio… Como que todos estamos igual y por fin he encontrado paz. Al punto de que siento tranquilidad de estar conmigo, eso nunca me había pasado. Yo soy muy fiestera, yo no podía estar sola nunca”.