Kim Kardashian rompe el silencio sobre la enfermedad de Kanye West: ‘Es brillante, pero una persona complicada’

Tras los polémicos tuits de Kanye West , así como su controversial discurso del pasado domingo en Carolina del Sur, Kim Kardashian decidió romper el silencio y habló como nunca acerca del trastorno bipolar que padece su esposo. A través de Instagram stories, la empresaria de 39 años habló acerca de la enfermedad psiquiátrica de Kanye, y lo describió como un hombre brillante, pero al mismo tiempo complicado, que está lidiando con muchas cosas. El mensaje de Kim se da horas después de que el rapero de 43 años publicara un mensaje en su Twitter en el que decía que llevaba tiempo queriendo divorciarse de Kim, además de acusarla a ella y a Kris Jenner de querer internarlo en un centro especializado.

©GettyImages Kim Kardashian habló como nunca de la enfermedad mental que padece su esposo

“Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene desorden bipolar. Cualquiera que tenga esto o que tenga un ser querido en su vida con esto, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es entenderlo. Nunca he hablado públicamente de cómo esto nos ha afectado en casa, porque soy muy protectora con nuestros hijos y el derecho de Kanye a la privacidad en lo que respecta a su salud. Pero el día de hoy, siento que debo hablar de ello porque hay un gran estigma y una idea equivocada sobre la salud mental”, escribió la madre de North, Saint, Chicago y Psalm. “Las personas que no son conscientes o están alejadas de esta experiencia, pueden juzgar y no entender que la persona misma debe involucrarse en el proceso de obtener ayuda, sin importar cuánto lo intenten sus familiares y amigos”.

©@kimkardashian Estos fueron los mensajes que Kim compartió en sus redes, pidiendo comprensión ante la situación que ella y su familia están enfrentando con Kanye West

“Entiendo que Kanye es objeto de críticas porque es una figura pública y sus acciones pueden provocar al momento ciertas opiniones o emociones. Él es una persona brillante, pero al mismo tiempo complicada, que entre sus presiones están la de ser un artista y un hombre afroamericano, que experimentó la pérdida de su madre, y que tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que se acrecientan por su desorden bipolar. Aquellos que son cercanos a Kanye conocen su corazón y sus palabras, que en algunas ocasiones no están alineadas con sus intenciones”, indicó. “Vivir con el desorden bipolar no disminuye o invalida sus sueños y sus ideas creativas, no importa cuán grandes o imposibles de conseguir puedan parecer para algunos. Eso es parte de su genialidad y así como lo hemos atestiguado todos, muchos de sus grandes sueños se han hecho realidad”.