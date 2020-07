Estas son las precauciones que Dulce María está tomando para regresar al trabajo

¿Y cómo lleva su embarazo?

La cantante ha compartido algunos detalles de la dulce espera de su bebé. La futura mamá, quien no ha especificado en qué mes de gestación se encuentra, compartió en su cuenta de Twitter los cambios que ha padecido, así como los antojos y los malestares. Una de las cosas que Dulce tuvo que hacer por la próxima llegada de su bebé, fue cambiar drásticamente su dieta. Aunque no es vegetariana, la intérprete de Inevitable evitaba consumir carne, pero con el embarazo, ha tenido que reincorporar este alimento a su régimen. “Normalmente casi no como carne ni pollo, he tenido que comer un poco de eso por el bebé porque tiene proteínas importantes, pero no me encanta”, comentó.

Sobre los antojos que le han dado, la artista confesó que cae rendida ante las frituras, sobre todo las papas con limón y chile, además de los chocolates. Sin embargo, reveló que debe de cuidarse para llevar un embarazo sano y que su bebé llegue sin complicaciones.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.