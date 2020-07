Clarissa Molina comparte la clave que le ha ayudado a sobrellevar su enfermedad

Clarissa Molina se adapta a su nueva realidad con el coronavirus . La presentadora de televisión compartió ante las cámaras de El Gordo y la Flaca (Univision) cómo se sentía a una semana de haber dado positivo a la enfermedad . La modelo, quien triunfó como la ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP 2016, compartió que ha presentado síntomas leves, entre los cuales predominan el cansancio y un dolor de cabeza intermitente, además de que perdió el sentido del olfato, uno de los principales síntomas de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. A pesar de los efectos de la enfermedad, ‘Clari’ ha encontrado en la meditación el refugio ideal para atraer a su mente pensamientos positivo y estar en paz.

©@clarissamolina Clarissa Molina dio positivo a COVID-19 la semana pasada

“No me atacó los pulmones, ni tengo problemas respiratorios, a veces cuando hablo me canso un poquito. El olfato se me ha ido, he tenido que ir al baño varias veces, el dolor de cabeza viene y se va”, comentó la dominicana de 28 años a sus colegas en el estudio, Raúl de Molina y Karina Banda . Añadió que el cansancio ha sido sin duda lo más difícil en esta etapa, pero que en ocasiones le cuesta mucho trabajo dormir, porque siente que le falta el aire, además de que padece los dolores de cabeza cuando estos son intensos.

De acuerdo con la doctora que está llevando su caso, Clarissa llevaría dos semanas infectada y que es posible que, el día que estuvo junto con Karina Banda presentando el programa, ya padeciera el COVID-19. También detalló que, aunque supere el virus, debe tener extremos cuidados, pues podría recaer. “Yo lo tengo (el coronavirus), y cuando se me salga, como quiera debo de cuidarme porque durante un tiempo se te va, pero te puede regresar”.

©@clarissamolina Clarissa Molina compartió que la enfermedad la tiene agotada, pero sin síntomas graves

Además de esa entrevista con El Gordo y la Flaca, Clarissa publicó un video en sus redes sociales para agradecer a todos aquellos que han estado pendientes de su salud, además de compartir que la clave en su proceso de recuperación ha sido mantener la mente enfocada en cosas positivas. “No quiero sembrar pánico ni miedo tampoco porque eso nos enferma más. Yo creo que ha sido súper importante y algo clave en lo que yo he podido vivir y experimentar con el virus, es que una actitud positiva es muy importante”. Detalló que últimamente se ha dedicado a meditar, algo que la ha beneficiado muchísimo. “Enfocarte en cosas bonitas, no pensarlo mucho. Me ha ayudado la meditación, a encontrarme conmigo misma y eso me ayuda a mantenerme en calma”.