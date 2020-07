Hijo de Arturo Peniche revela que él y su esposa embarazada tienen COVID-19

Luego de varias pruebas con resultados negativos, Brandon, hijo de Arturo Peniche , confirmó esta mañana que él y su esposa Kristal Cid están contagiados con COVID-19. Recibir la noticia no fue nada fácil para la pareja, pues se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé, lo que preocupó a los seguidores de la pareja y sus famosos padres.

La futura mamá aseguró que siempre fueron muy cuidadosos, y que a lu mucho salieron tres veces al bosque sin tener contacto con más personas. “Hace un mes empecé a sentirme cansado. Fui a trabajar y me sentía mal. Entonces con la producción optamos en que me quedara en casa aproximadamente dos días”, explicó Peniche.

©@kriscid Brandon Peniche confirmó que él y su esposa dieron positivo a Coronavirus

Debido a su malestar físico, Brandon se hizo dos pruebas para descartar que tuviera el virus en su sistema, además de que temía que se contagiaran su esposa y su hija, Alessia de año y medio. Ambas pruebas dieron negativo y médicos le informaron que todo era un ataque de pánico a causa de la pandemia.

“Yo supe que tenía COVID-19 cuando no olía absolutamente nada. Eso fue un día que me levanté, me sentía enfermo como de gripa, me metí a bañar, me lavé los dientes y no me supo a nada la pasta”, explicó Brandon. Fue esa pérdida del gusto y el olfato lo que lo volvieron a poner en alerta.