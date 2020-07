Kim Kardashian y Kanye West, enfrentados tras las polémicas declaraciones del rapero

Parece que el matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West está pasando por uno de sus momentos más complicados, luego de las polémicas declaraciones que el rapero hizo el pasado domingo , en North Charleston, Carolina del Sur, durante su primer mitin político como candidato independiente para las elecciones de Estados Unidos en noviembre próximo. El polémico discurso de Kanye –sobre armas, esclavitud y aborto—habría tenido consecuencias en su vida familiar y según él, Kim quería ‘encerrarlo’ en un centro especial. El cantante así lo dio a conocer el lunes por la noche en una serie de tuits, los cuales ya desaparecieron de su cuenta.

©GettyImages Kanye West comentó en sus redes sociales que Kim quiere internarlo en un centro especial y que lo vea un médico

El candidato independiente aseguró en esos mensajes en Twitter que la madre de sus cuatro hijos había tratado de ingresarlo a un centro psiquiátrico. “Kim está tratando de volar a Wyoming con un doctor para encerrarme como en la película Get Out porque lloré ayer por haber salvado la vida de mis hijas”, tuiteó el músico de 43 años. “Kim intentó traer un doctor para encerrarme con un médico”, continuó. “Si me encierran como a Mandela… Todos sabrán por qué”. Aunque los mensajes ya no estaban disponibles en su Twitter, estos aún estaban visibles en las cuentas creadas por los fans de Kanye.

©@jesusisking Estos fueron algunos de los polémicos tuits que Kanye publicó en sus redes y que al poco tiempo borró

Una fuente cercana a Kim Kardashian reveló al portal Page Six que la socialité está muy preocupada por la salud mental de su aún esposo. “Ella ha intentado ayudar a Kanye, mantenerlo calmado y evitar que tenga una crisis en público. La familia cree que está sufriendo un episodio bipolar. No debe estar tomando su medicación porque siente que le hace ser menos creativo”.

Además, el informante asegura que Kim está afectada por lo que él dijo, de que supuestamente quería interrumpir el primer embarazo de su esposa. “Que salga y diga eso sobre North es impactante. Kim está devastada. Ella ha trabajado muy duro para ayudarle, pero no dejará que haga esto a sus hijos”.

West también tendría algunas diferencias con su suegra, Kris Jenner , pues la mencionó en varios de sus mensajes. “Kris no trates de jugar conmigo, no tienes permiso de estar cerca de mis hijos. Todos ustedes trataron de encerrarme”, escribió el cantante de 43 años. Después de estos tuits –en los que claramente se ve que tiene problemas con la madre de su esposa—West habló de Playboy. “Pongo mi vida en las manos de Dios para que la madre de North nunca la fotografíe haciendo Playboy y eso está en Dios. Estoy en el rancho… ven y búscame”, escribió Kanye.