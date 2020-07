Lucía Mendez emocionada tras conocer el sexo de su primer nieto

En reiteradas ocasiones, la intérprete de Corazón de piedra ha manifestado lo entusiasmada que se siente en emprender esta nueva etapa de su vida como abuela y la verdad que se le hizo el sueño realidad ya que manifestó sus ansias por recibir a una mujercita.

“A mí me encantaría que fuera de niña, pero si es niño igual lo voy a adorar y no me meto en esas cosas. Respeto mucho a Pedro y a Mary”, expresó en una entrevista al programa De primera mano.

Del mismo modo, durante una entrevista con El gordo y la flaca (Univision), la artista comentó que respetará el nombre que los padres de la bebé en camino decidan darle, ya que en reiteradas ocasiones le han preguntado si le gustaría que su nieta se llamara Lucía en honor a ella.

©Custom La actriz mexicana ha manifestado que será una abuela muy consentidora

“Todos los medios me dicen eso, que se va a llamar Lucía. Yo no me meto en eso, no meto en la vida personal de mi hijo, ni de Mary. Para nada”, recalcó.

De lo que sí está segura es que será una abuelita muy consentidora y al pendiente de todas las necesidades de la pequeña y que en este momento familiar “todo lo que pueda venir va a ser bueno para mí y mi nieto o nieta, va a tener una gran abuela, eso sí lo prometo”.

