Francisca Lachapel hace público un detalle de su novio que él no quería que supiera

©@franciscalachapel Aunque los planes de boda quedaron en pausa, Francisca aseguró que su noviazgo está más fuerte que nunca

A pesar de esto, Lachapel y su novio no han dejado que este nubarrón empañe por completo su felicidad, ya que como la propia modelo lo reveló, la cuarentena les ha servido para fortalecer su amor y conocerse aún mejor, ya que han pasado mucho tiempo juntos. “Hemos conectado aún más. Lo amo muchísimo más“, dijo en una entrevista con Jomari Goyso. ”Para mí, al contrario, esto ha sido como una reafirmación de que tomé una decisión correcta. Elegirlo y que él me eligiera ha sido la mejor decisión. No hay vuelta atrás”, aseguró.

Incluso, hace poco, ambos vivieron un pequeño susto luego de que Clarissa Molina y algunos colegas de Francisca, de Despierta América, dieran positivo a coronavirus. Por ello, Francisca se aisló por unos días y se hizo el test para detectar la enfermedad, el cual ella misma dio a conocer que salió negativo.