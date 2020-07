Nicki Minaj anuncia que espera a su primer bebé

La rapera previamente expresó su deseo de algún día tener hijos. “[Mi mayor temor] es que me consumiré tanto con el trabajo que olvidaré vivir mi vida personal al máximo. Si he terminado con mi quinto álbum y no tengo un hijo para entonces, no importa cuánto dinero tenga, como mujer me decepcionaría, porque siento que me pusieron aquí para ser madre”, dijo a Complex (a través de Us Weekly) en 2014 “Definitivamente me casaré antes de tener a mi bebé. Quiero asegurarme de hacerlo en ese orden. Siempre me he sentido así desde que era joven; mi madre siempre me lo puso en la cabeza”, explicó.