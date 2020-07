Adamari López, orgullosa de Toni Costa por cumplir uno de sus retos más difíciles

Adamari López y Toni Costa forman un equipo perfecto, y más a la hora de cumplir con los retos de condición física que ellos mismos se imponen. Recientemente, la presentadora de Un Nuevo Día y el bailarín llegaron a la meta de cuatro semanas con una exigente rutina que por poco los hizo tirar la toalla. Sin embargo, la pareja se apoyó mutuamente hasta lograr su objetivo, y Adamari no podría estar más orgullosa de su prometido.

Como parte del cierre de su Ready in 4W, Adamari y Toni conversaron con su entrenador Yasmany Amed sobre cómo fue para cada uno de ellos pasar por este intenso periodo de ejercicio. “Pensabas que no podías lograrlo y te ponías con miedo, o te asustaste... pero después de eso lograste muchísimo más, te enfrentaste a tu miedo y pudiste sobrepasarlo, eso me sorprendió y me encanta que hagamos este tipo de cosas juntos”, dijo la puertorriqueña a su prometido.

©@adamarilopez Adamari y Toni están muy contentos con los resultados de su esfuerzo

Aunque también fue muy difícil para Adamari, Toni sabía que podría lograr su meta gracias a ella. “Estuvimos mano a mano, hombro a hombro, ella me ha dado ese empuje y sabía que iba a contar con ella en todo momento”, aseguró el papá de Alaïa con mucho amor. Y aunque hubo días que su meta parecía lejana, la satisfacción fue tan grande que ahora animan a sus seguidores a seguir sus pasos.

Adamari López, un esfuerzo al borde del llanto

Así como Toni Costa se apoyó minuto a minuto en la mujer que ama, él hizo lo mismo por Adamari cuando el ejercicio parecía interminable y sentía que su cuerpo no toleraría un movimiento más.