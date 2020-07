Tanya Charry tiene un problema con su anillo de compromiso y pregunta: ‘¿Qué hago?’

Y al momento ella parecía que no podía decir palabra. ”¡Eran puros nervios!”, aseguró la futura novia.“De verdad que fue sorpresivo. Jamás me lo imaginé. No me esperaba que me fuera a dar el anillo en estos momentos, mucho menos en el show, en vivo”, dijo aún feliz. “Yo lo que quería decir era ‘sí’, de la emoción. Pero me ganaba la emoción”, agregó.

“Lo hicieron tan bien que no me sospeché nada. Él me había dado un regalo en la tarde. Yo le estaba reclamando porque quería ir a celebrar a un restaurante y él no por el Coronavirus”, agregó sobre cómo pasaron su primer aniversario de novios.