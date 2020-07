Novio de Tanya Charry le pide matrimonio en plena transmisión de ‘El Gordo y la Flaca’

La periodista Tanya Charry se llevó la sorpresa de su vida cuando un inesperado suceso interrumpió su enlace en vivo con el programa de El Gordo y la Flaca (Univision), el pasado jueves 16 de julio. La comunicadora, quien vive en Los Ángeles, se encontraba en su casa haciendo una transmisión con Raúl de Molina y Lili Estefan , cuando, de manera sorpresiva, apareció su novio Sebastián Jiménez yse arrodilló ante ella para hacerle la pregunta más importante de todas: pedirle que se casara con él.

©Custom Tanya Charry y su novio se comprometieron en su primer aniversario de novios

Mientras Tanya Charry estaba en shock, en el foro del programa todo era risas y gritos de emoción. Lili Estefan, quien sí sabía de la sorpresa, le estaba dando algunas pistas a su colega. De pronto, Sebastián apareció a cuadro y se arrodilló ante la comunicadora. Nervioso, se le escucha decir: “Baby, quiero que seas mi mujer para el resto de mi vida”. Charry lo vio con nerviosismo y sin poder dejar de reír exclamó: “No, no no, ¿por qué me hacen esto?”. En el foro, Raúl de Molia no podía creer lo que estaba viendo: “OMG, ¡le está dando el anillo de compromiso!”.

Desesperado por la respuesta de Charry, el novio insiste: “¿Sí o no?”, a lo que ella responde en seguida que ‘sí’. Tras conocer la respuesta que tanto anhelaba, Sebastián abrazó a Tanya y lágrimas de felicidad no se hicieron esperar. De inmediato, él le puso en anillo en el dedo anular izquierdo.