Danna Paola y Sebastián Yatra lanzan nueva canción en medio de rumores de romance

Luego de que Sebastián Yatra y Tinni Stoessel le pusieran punto final a su relación, Danna Paola fue señalada como la tercera en discordia. El tema quedó aparentemente zanjado cuando ellos mismos se encargaron de desmentir la noticia; sin embargo, la alarmas se han vuelto a encender y los rumores de un posible romance entre el colombiano y la mexicana vuelven ha tomar fuerza con el reciente lanzamiento de su nuevo sencillo que produjeron a distancia debido a la pandemia del COVID-19 . No bailes sola se acaba de lanzar a nivel mundial y muchos creen que dicho tema marcó el final de una relación para darle vida a otra.

©Custom

Lo cierto es que la presentación de la canción ha tenido una gran repercusión entre sus seguidores y ambos tienen previsto continuar con esta nueva sociedad musical al punto que ya planean grabar un videoclip oficial.

“¡POR FIN! Moríamos de ganas de que escucharan esta canción que nos vuelve locooooos y estamos muy emocionados! 4 meses de espera & WE DID IT (lo hicimos) @sebastianyatra. ¡Sebitas gracias por tanto! Toda esa buena onda y el gran equipo que hemos hecho creando magia con esta bomba”, dijo la cantante a través de su cuenta de Instagram.