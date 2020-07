Clarissa Molina tiene los primeros síntomas luego de dar positivo a Coronavirus

La salud de Clarissa Molina tiene preocupados a sus amigos y seguidores, pues aunque no había presentado los síntomas del Coronavirus, parece que la enfermedad empieza a causar estragos en ella. Así lo informaron Raúl de Molina y Lili Estefan durante la emisión de El Gordo y la Flaca, en donde explicaron la razón por la que la ex Nuestra Belleza Latina no se enlazaría al show de Univision en algunos días.

©@clarissamolina Clarissa Molina reveló hace unos días que había dado positivo a COVID-19

Visiblemente preocupados, Raúl y Lili se dirigieron al público para reportar que su amiga empezaba a sentirse mal. “En medio de todo esto, Clarissa Molina ya hoy no se sentía bien. No quiero alarmar a nadie. No es que se sienta horrible, nada más que estaba cansada, con un poco de dolor de cabeza”, explicó El Gordo.

Loading the player...

A pesar de todo, Clarissa está bien, pues según dijo el presentador: “habla perfectamente por teléfono. Está perfectamente bien pero no puede salir en el programa porque dice que no le daba la energía”. La misma reina de belleza había explicado que no tenía los síntomas característicos de la enfermedad, como la pérdida del olfato, el gusto o fiebre alta.

©@clarissamolina A raíz de la prueba positiva de Clarissa Molina, varias personas en Univision están en cuarentena

“Para aquellos que no saben, que se hizo una segunda prueba en un laboratorio y estamos en espera de los resultados”, infirmó Lili, aunque para Raúl esos resultados están por demás. “¿Qué tiene qué ver la segunda prueba si ella se siente mal?”, preguntó. Lili, desconcertada, explicó: ”No lo sé, Raúl, se puede sentir mal de otra cosa”.