Exesposo de Naya Rivera devastado por la pérdida de la mamá de su hijo: ‘Es una pesadilla’

Mientras la familia de Naya Rivera vive su luto por el trágico fallecimiento de la actriz, su exesposo, el también actor Ryan Dorsey está devastado. De acuerdo con fuentes cercanas al padre del pequeño Josey Hollis, Ryan no encuentra consuelo ante el deceso de su ex, pues a pesar de que estaban divorciados, él no puede creer que la madre de su hijo ya no esté más con ellos y que haya perdido la vida de esa manera.

©GrosbyGroup Ryan Dorsey se sumó a la búsqueda de Naya Rivera el pasado fin de semana junto a la familia de la actriz

Una fuente compartió con PEOPLE cómo han sido los últimos días para Dorsey, quien ha aparecido en series como Stumptown (ABC). “Ryan apenas y ha dormido. Es simplemente una pesadilla. Aunque él ya no estaba con Naya, ella es la mamá de Josey. Josey necesita a su madre”, señaló el informante.

©@dorseyryan Ryan y su hijo han estado cerca de la familia Rivera en los últimos días

Naya Rivera y Ryan Dorsey se casaron el 19 de julio de 2014 en Cabo San Lucas, México, en una ceremonia privada a la cual solo asistieron la familia más cercana de ambos. En septiembre de 2015, la actriz dio a luz a su primer y único hijo, el pequeño Josey Hollis. En noviembre de 2017, la actriz y su esposo se vieron involucrados en un caso de violencia doméstica y en 2018 quedaron divorciados. A pesar de esta situación que puso fin a su unión, ambos mantenían una relación cordial por el bien de su hijo.