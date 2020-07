Raúl de Molina teme por su salud, tras diagnóstico de Clarissa Molina

©@rauldemolina Raúl de Molina y su esposa Mily salen a dar largas caminatas por la playa para mantenerse activos

Raúl ha tomado todo tipo de medidas desde que comenzó la cuarentena, como el uso del cubrebocas, una careta de protección, guantes, además de evitar lugares muy concurridos, pues teme que él y su familia contraigan la enfermedad, que hasta el momento lleva 302 mil casos positivos en el estado de Florida y 4,520 decesos.

©@rauldemolina Raúl de Molina, siempre precavido cuidando de su salud

Recordemos que, en 2005, el carismático conductor de televisión enfrentó un cáncer de riñón; en ese entonces tenía 46 años y tuvo que someterse a una operación en la que le fue removido el riñón derecho debido a un tumor canceroso. “A mí me quitaron el riñón, no me trasplantaron un riñón, y gracias al doctor Mark Soloway que estoy vivo al día de hoy y esto pasó hace 14 o 15 años”, comentó hace unos meses en el programa de El Gordo y la Flaca.