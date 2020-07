Chiquis Rivera se vio obligada a mostrar su prueba de COVID-19

Tras darse a conocer la noticia de su contagio por COVID-19, Chiquis Rivera se vio forzada a mostrar el certificado médico para acallar las fuertes críticas que ha recibido por aquellos que la acusan de mentir sobre su estado de salud para obtener mayor publicidad. A través de una transmisión en vivo, la hija de Jenni Rivera confrontó a sus detractores por medio de un enérgico mensaje y lamentó el hecho que tuviera que llegar a estas instancias para defenderse de quienes la desacreditan constantemente por medio de mensajes tildándolos de ignorantes.

©GettyImages Chiquis Rivera reveló que contrajo el Coronavirus

“Nunca jugaría con mi salud por publicidad. Qué ignorante y eso es básicamente lo que es esta gente que está comentando estas cosas, son ignorantes, y espero y le pido a Dios de corazón que no les pegue a ustedes ni a su familia. De corazón no le deseo a nadie esto. La verdad hay días que me siento bien, hay momentos que me siento muy mal, es algo muy raro, no sé explicar lo que mi cuerpo, lo que mi mente está sintiendo. Este virus es real, mi gente”, señaló.

Con pruebas en la mano, Chiquis fue enfática en su discurso y expresó su molestia por las falsas acusaciones vertidas tanto hacia ella como a su esposo, Lorenzo Méndez. No dudó en aclarar la situación ante los señalamientos de su supuesta falsedad sobre un tema muy delicado.

“La verdad me molesta, pero no soy una persona que le guste echar mentiras, ni hacer cosas para llamar la atención, para publicidad […]Esto no es un juego y decir que tengo algo sin que sea cierto. Especialmente esta pandemia que nos ha cambiado la vida yo creo que para siempre, jamás haría eso”, afirmó.