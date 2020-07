Elenco y staff de ‘Despierta América’ en cuarentena; uno de los presentadores dio positivo a COVID-19

Al equipo de Despierta América llegó un invitado indeseable: el coronavirus . El matutino de Univision arrancó las transmisiones del día de hoy desde sus casas; el staff técnico, así como el elenco del show, se encuentra en cuarentena, luego de que uno de los presentadores diera positivo a COVID-19. Se trata de Alan Tacher , quien, junto a su esposa, Cristy Bernal, está enfrentado la enfermedad. En las primeras horas de este jueves, se anunció en la cuenta de Instagram del programa que uno de ellos se había contagiado con la enfermedad. “COVID en nuestra casa. La noticia que no hubiéramos querido dar. Uno de nosotros resultó positivo al Coronavirus. Hoy más unidos que nunca te contamos que medidas estamos tomando”.

©@despiertaamerica Alan Tacher y su esposa dieron positivo a COVID-19

Alan Tacher publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que habló sobre los síntomas que él y su esposa presentan, los cuales han sido diferentes. “Lamentablemente, mi Cristy y yo salimos positivos de COVID. La verdad es que no lo esperábamos, nos hemos cuidado muchísimo, nos hemos protegido muchísimo. Hemos hecho casi todo lo que nos han pedido hacer al pie de la letra. Había algo raro en nuestro cuerpo, que sentíamos que estaba mal, aunque no teníamos casi nada de síntomas, nos hicimos la prueba y salió positiva”.

Tacher también habló de los síntomas que han presentado, los cuales se han acentuado más en su esposa que en él. “ Cristy, ya perdiste el olfato, el gusto, hay tos, no ha habido fiebre. Yo más asintomático, solo dolor de cabeza. Este mensaje es para pedirles que no bajen la guardia”. Detalló que sus hijos ya están aislados y que pasarán alrededor de 15 días sin poderlos ver. El conductor pidió a sus seguidores que por favor, tomen las precauciones necesarias y que no subestimen la enfermedad. “No, no es una gripa, va más allá de esto. Síganse cuidando. A todos aquellos que dicen que la mascarilla no sirve, que esto no existe, que es un invento, no les hagan caso”.

Satcha Pretto, Raúl Gónzalez , Francisca Lachapel y Carlos Calderón empezaron el programa de hoy enviando sus mejores deseos al carismático presentador mexicano y a su esposa para que se recuperen lo antes posible. Sobre Karla Martínez , únicamente indicaron que se encontraba indispuesta y no revelaron mayores detalles, dejando ver que, quizá, la presentadora también esté en la misma condición que Alan Tacher.