Gaby Espino pasará el verano con sus hijos en casa, y tiene al aliado perfecto, ¡tienes que verlo!

Por fortuna, el ciclo escolar se ha terminado y llegaron las vacaciones de verano, las cuales Gaby Espino disfrutará al máximo con sus hijos, pues asegura que el Campamento Prime será se gran aliado. “El Campamento Prime me salvó la vida y por eso lo estoy compartiendo con todos. Es una súper solución para las mamás, para las familias. Definitivamente estamos pasando por algo duro, todos no importa raza, condición, aquí todos estamos igual de vulnerable. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer a nuestros hijos un verano divertido, seguro en la casa”.

©@gabyespino Oriana y Nickolas se divertirán mucho este verano con su mamá, gracias al Campamento Prime

Para acceder a los materiales del campamento, lo único que se tiene qué hacer es crear una cuenta de Amazon con una cuenta de correo electrónico ¡y listo! “A través del amazon.com/campamentoprime tomaron la iniciativa de traernos herramientas a nivel digital como canciones, ideas, recetas, juegos al aire libre, juegos dentro de casa, juegos con papel, juegos con palabras para practicar el español e inglés… ¡Hay miles de cosas!”, comentó la actriz, quien aseguró que el sitio tiene un blog, en el cual se explican paso a paso las actividades.

Gaby tiene muchos planes en mente, como hacer un campamento con una fogata de mentira, asar malvaviscos, hacer tie-dye (teñir ropa con cloro y colorantes), karaoke y hasta cocinar con su hija. “Yo que no cocino nada, y a mi hija que le encanta la cocina. Ahí hay recetas fáciles y lo más chévere de todo es que, no necesariamente uno tiene que ir y comprar cosas, porque estamos claros que en este momento estamos cuidado el bolsillo porque la economía para todos está inestable. Son ideas con materiales para todos que tienen en la casa”.

“Los niños, en toda esta situación han ido de lo más afectados, entonces yo creo que hay que hacerles esto más grato. Esta en nuestras manos resguardarlos y nuestro resguardo está en nuestra casa y solo tratar de salir lo necesario. El Campamento Prime realmente me ha solucionado la vida”.