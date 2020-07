Francisca Lachapel en cuarentena luego de que Clarissa Molina diera positivo a COVID-19

Hasta ahora no ha presentado ningún síntoma, y la ex Nuestra Belleza Latina tiene fe en que la prueba sea negativa. “Para mejor estar tranquila y para quitarme esa carga de encima me haré la prueba y a ver qué pasa”, agregó.

Todo el cariño para Clarissa Molina

Al igual que Francisca, Clarissa Molina está esperando nuevos resultados. Si bien la presentadora de El Gordo y la Flaca recibió el test positivo de una prueba casera, quiere asegurarse con el visto bueno de un laboratorio. Clarissa explicó que no ha tenido síntomas y que se siente bien; sin embargo, luego de revelar los primeros resultados, recibió los mensajes más lindos de apoyo ante esta situación.

©@clarissamolina Amigos y familiares enviaros sus mejores deseos para Clarissa Molina

“La queremos mucho y esto le puede pasar a cualquiera, a cualquiera le toca la puerta el Coronavirus por eso es tan importante que nos cuidemos”, expresó Francisca Lachapel. Raúl de Molina, a pesar de los nervios que le causó la noticia, le desea salud a su amiga: “Pensando en que nuestra Clarissa Molina salga bien de todo esto”.

Y para sentirse mucho mejor, Clarissa se toma un té que ayudaría a reducir los síntomas. “Limón, jengibre, miel, canela y aspirina”, contó en sus historias de Instagram sobre este remedio que también ha tomado Karol G para sentirse mejor.